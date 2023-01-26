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12:12, 26 января 2023Мир

Норвегия пообещала провести спецподготовку ВСУ в условиях холода

DN: в Минобороны Норвегии пообещали провести спецподготовку ВСУ в условиях холода

Фото: Reuters

Норвегия готова провести специализированную подготовку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях холода, заявил глава норвежского оборонного ведомства Бьерн Арильд Грам в интервью газете Dagens Næringsliv.

«Новое сейчас в том, что в Норвегии мы предлагаем украинским солдатам специализированную подготовку, связанную не только с военной техникой», — сказал он, добавив, что некоторое число украинских военных уже находились на территории королевства для освоения передаваемой техники.

По словам министра, норвежская программа спецподготовки пройдет предстоящей весной на военной базе в провинции Тренделаг, в ней примут участие 100 военнослужащих ВСУ.

Ранее Грам заявил, что страна направит танки Украине, но не уточнил их количество.

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Глеб Бажуткин
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