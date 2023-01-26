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15:41, 26 января 2023Россия

Жители приграничного российского села остались без света после обстрела ВСУ

Гладков: у половины жителей белгородского села Муром пропал свет после обстрела ВСУ

Фото: Shutterstock

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Муром Шебекинского городского округа, у половины жителей после атаки пропал свет. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что в результате обстрела никто из жителей приграничного населенного пункта не пострадал. «В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села», — написал белгородский глава.

Гладков пообещал, что ремонтные бригады в кратчайшие сроки устранят последствия обстрела.

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Ранее белгородский губернатор на встрече с президентом России сообщил, что за все время обстрелов ВСУ в регионе погибли 25 человек.

19 января ВСУ атаковали Белгородскую область четыре раза за сутки. Утром был нанесен удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа, где был разрушен дом в хуторе Балки. Позже стало известно об атаке на село Долгое в Валуйском городском округе.

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Анна Щербакова
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