Пентагон заявил о решающем значении событий на Украине в ближайшие месяцы

Минобороны США заявило о решающем значении событий на Украине в ближайшие месяцы

События на Украине в ближайшие месяцы будут иметь решающее значение в ходе конфликта, заявила помощница министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. Ее цитирует ТАСС.

«То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории», — сказала она на заседании комитета сената США по международным отношениям.

Ранее стало известно, что власти США будут заключать контракты на закупку обещанных Украине танков Abrams с производителями, так как в американском резерве этих боевых единиц недостаточно.

25 января власти США приняли решение поставить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы, запчасти и обучение украинских экипажей.