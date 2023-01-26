В Европе описали стратегию наращивания поставок оружия Украине

Politico: ЕС и США наращивают поставки оружия Киеву постепенно, опасаясь ядерного ответа

Европейские страны и США намеренно наращивают поставки вооружения Украине постепенно, чтобы не вызвать жесткую ответную реакцию России. Как заявил дипломатический источник издания Politico в одной из стран ЕС, речь в том числе идет об опасениях ядерного ответа.

Еще в прошлом году западные союзники согласовали «неписаную политику» не передавать Украине полный пакет вооружений сразу после начала специальной военной операции (СВО) из-за опасений, что это «вызовет большую реакцию со стороны России». Суть стратегии в том, чтобы медленно и поэтапно предоставлять Киеву разные типы вооружений: сначала противотанковые ракетные комплексы Javelins, потом переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, затем реактивные системы залпового огня HIMARS, а после и танки с бронетехникой.

«Многие страны на Западе считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, которую они просили у нас на первом этапе войны, то была бы сильная российская реакция, в том числе ядерная. Можно назвать это процессом привыкания [российского президента Владимира Путина]», — сказал дипломат.

По данным Politico, украинские официальные лица уже инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.