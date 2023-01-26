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11:56, 26 января 2023Мир

В Европе описали стратегию наращивания поставок оружия Украине

Politico: ЕС и США наращивают поставки оружия Киеву постепенно, опасаясь ядерного ответа
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Libkos / AP

Европейские страны и США намеренно наращивают поставки вооружения Украине постепенно, чтобы не вызвать жесткую ответную реакцию России. Как заявил дипломатический источник издания Politico в одной из стран ЕС, речь в том числе идет об опасениях ядерного ответа.

Еще в прошлом году западные союзники согласовали «неписаную политику» не передавать Украине полный пакет вооружений сразу после начала специальной военной операции (СВО) из-за опасений, что это «вызовет большую реакцию со стороны России». Суть стратегии в том, чтобы медленно и поэтапно предоставлять Киеву разные типы вооружений: сначала противотанковые ракетные комплексы Javelins, потом переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, затем реактивные системы залпового огня HIMARS, а после и танки с бронетехникой.

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«Многие страны на Западе считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, которую они просили у нас на первом этапе войны, то была бы сильная российская реакция, в том числе ядерная. Можно назвать это процессом привыкания [российского президента Владимира Путина]», — сказал дипломат.

По данным Politico, украинские официальные лица уже инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

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Виктория Кондратьева
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