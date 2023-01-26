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01:29, 26 января 2023Мир

Сотни жителей Мюнхена вышли на демонстрацию против передачи танков Украине

В центре Мюнхена прошла массовая демонстрация против поставки танков и вооружения Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В среду ночью на улицы Мюнхена вышли сотни жителей, протестующих против поставок танков и вооружения Украине. Организатором демонстрации выступает мирная инициатива München steht auf («Мюнхен встает»), позиционирующая себя вне политики. Об этом сообщает РИА Новости.

Активисты требуют создавать мир между странами без оружия и санкций. Большая группа протестующих прошла по городу за барабанщиками. Народ стягивается на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.

На плакатах и флагах протестующих — надписи, призывающие к миру и критикующие поставки танков Киеву.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву передадут 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике. Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение правительства Германии о поставках Киеву не было вызвано давлением со стороны политической элиты.

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Екатерина Подвигина
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