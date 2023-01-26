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12:47, 26 января 2023Экономика

Чешский Raiffeisen прекратит денежные переводы в Россию и Белоруссию

Чешский Raiffeisen с 15 февраля прекратит исходящие платежи в Россию и Белоруссию

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

С 15 февраля чешская дочерняя компания австрийского банка Raiffeisen прекращает денежные переводы в Россию и Белоруссию. Об этом банк сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Мера коснется только исходящих переводов. В то же время банк продолжит принимать входящие платежи, если они не будут противоречить действующему санкционному регламенту и санкционной политике организации.

Банк решил пойти на такой шаг в условиях ужесточения санкционных мер в отношении России. «До сих пор платежи отслеживались, и оценивалось их соответствие действующим санкционным нормам, но в связи с развитием ситуации на Украине и после дальнейшего ужесточения мер банк принял решение прекратить их осуществление», — указано в сообщении.

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Аналогичные меры банк в течение длительного времени применяет в отношении Ирана, Афганистана, Судана и Сирии. Также эмбарго распространяется на платежи, связанные с Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.

Ранее стало известно, что российский Райффайзенбанк решил прекратить прием наличных долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля. При этом клиенты по-прежнему смогут вносить наличную валюту на свои счета в отделениях организации, а все операции с иностранными валютами проводятся в обычном режиме и без изменений.

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Мария Грушко
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