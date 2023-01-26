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07:18, 26 января 2023Россия

Экономике Европы предрекли развал из-за решения Германии о поставке танков Киеву

Депутат Белик: решение ФРГ поставлять Leopard 2 Киеву поставило точку на экономике ЕС

Фото: Tony Gentile / Reuters

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик предрек экономике Европы развал из-за решения Германии поставлять танки Leopard 2 Украине. Такое заявление он сделал в разговоре с Ura.ru.

По его мнению, своим согласием Германия «связала себя по рукам и ногам, поставив жирную точку на экономике» Евросоюза. Депутат пояснил, что на фоне энергетического кризиса Берлину придется придется пойти на вредную в экономическом плане стратегию закупки энергоресурсов у Соединенных Штатов. «Так что вполне возможно, что каркас европейской экономики, коим была ФРГ, попросту сломается», — заявил Белик.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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Марина Совина
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