Политолог разъяснил ситуацию с «красными линиями» вокруг конфликта на Украине

Политолог Марков: удары ПВО стран НАТО по ракетам России станут переходом «красной линии»

«Красными линиями», переход которых приведет к ударам России по странам НАТО, вероятнее всего, станет применение ПВО с территории альянса, ввод кораблей в Черное море, а также нанесение ударов по Москве, предположил политолог Сергей Марков. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«С помощью этих "красных линий" наши власти хотят припугнуть Запад. Мы сказали, что есть какие-то "красные линии", после которых может быть применено ядерное оружие. Или удары по территории НАТО. Но не говорим о том, в чем именно эти "красные линии" состоят», — объяснил политолог.

При этом, по его мнению, западные политики могут не очень серьезно относиться к «красным линиям».

«На стороне ВСУ воюют около пяти тысяч польских солдат, воюют офицеры, спецназ стран НАТО. Поставляются танки, другие системы вооружений, вероятно, будут переданы и истребители, и ракеты дальнего действия. По Москве, может, бить и не будут, а по крымским городам — скорее всего,» — считает Марков.

Собеседник «Ленты.ру» считает, что «красные линии» у России, действительно, есть. Среди них — нанесение ударов с территории стран НАТО.

«Если ПВО, например, будут бить с территории Польши по российским самолетам или ракетам, Россия нанесет по ним удар. Если страны НАТО введут свои корабли в Черное море и будут наносить удары, ответ будет тем же. Или "красной линией" может быть, к примеру, теракт в Москве. Или ракетный удар, призванный поднять цену войны», — допустил Марков.

США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения «красных линий». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.