Белый дом прокомментировал предупреждения России о «красных линиях»

Белый дом заявил об отсутствии пренебрежения к предупреждениям России о «красных линиях»

США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения «красных линий». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Комментируя передачу Киеву танков Abrams, он отметил, что эта бронетехника должна помочь Украине эффективно бороться на открытом пространстве. «Угрожают ли они русским солдатам? Это так. Но русским солдатам на Украине, не России», — сказал чиновник. При этом, добавил он, Вашингтон «не воспринимает позицию Москвы пренебрежительно» в этом вопросе.

Ранее в министерстве иностранных дел России указали, что Вашингтон недвусмысленно заявил о стремлении нанести России стратегическое поражение. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, рассуждения о красных линиях остались в прошлом. Дипломаты напомнили, что идет «гибридная война» против Москвы. «Не замечать реальность невозможно», — уточнили в МИД.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. По словам американского лидера Джо Байдена, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин. Вашингтон также предоставит Украине запчасти и оборудование для танков, а также боеприпасы для них.