Рябков назвал причину глубокой деградации отношений России и США

Рябков: контроль над вооружениями стал причиной глубокой деградации отношений России и США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с «Коммерсантом» назвал причину глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона. Интервью опубликовано на сайте министерства.

Так, по словам дипломата, двусторонний диалог был заморожен из-за действий США, которые привели к контролю над вооружениями в «попытке оказать дополнительное политическое давление» на Россию.

«Поэтому, да, можно говорить о том, что в результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений», — добавил Рябков.

В интервью Рябков также назвал странными требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации. В связи с этим дипломат задался вопросом о том, что именно намерены проверять американцы.