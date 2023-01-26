Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 26 января 2023Мир

Рябков назвал причину глубокой деградации отношений России и США

Рябков: контроль над вооружениями стал причиной глубокой деградации отношений России и США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с «Коммерсантом» назвал причину глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона. Интервью опубликовано на сайте министерства.

Так, по словам дипломата, двусторонний диалог был заморожен из-за действий США, которые привели к контролю над вооружениями в «попытке оказать дополнительное политическое давление» на Россию.

«Поэтому, да, можно говорить о том, что в результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений», — добавил Рябков.

В интервью Рябков также назвал странными требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации. В связи с этим дипломат задался вопросом о том, что именно намерены проверять американцы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
Российские «Терминаторы» ударили по опорным пунктам ВСУ в Кременной
Пентагон подтвердил передачу Украине модернизированных танков M1A2 Abrams
Мясников назвал основную опасность заражения корью
В Турции заявили о невозможности Эрдогана баллотироваться на выборы
Рябков назвал причину глубокой деградации отношений России и США
МВФ задумался о предоставлении Украине многомиллиардного пакета помощи
VEON Holdings урегулировал продление сроков погашения Еврооблигаций 2023
Тарасова оценила возвращение в Россию уехавшей жить в США олимпийской чемпионки
Взрослая женщина прикинулась ученицей и начала ходить в школу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.