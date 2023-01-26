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05:08, 26 января 2023Бывший СССР

Житель Херсонской области заявил о принуждении мирных жителей к саботажу

Задержанный житель Херсонской области: СБУ угрозами принуждает к саботажу против России

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) занимается вербовкой агентов среди мирного населения Херсонской области, используется шантаж и подкуп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на задержанного в ходе оперативных мероприятий жителя региона по имений Андрей, завербованного в марте 2022 года.

По словам задержанного, он решился сотрудничать с украинскими спецслужбами из-за опасений за жизнь и здоровье своей семьи, проживающей на подконтрольной Киеву территории. Отдельное внимание, как отметил Андрей, уделялось саботажу учебного процесса в школах.

Он рассказал, что сотрудник СБУ давал ему деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. «Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы», — отметил задержанный. При этом обещанного денежного вознаграждения Андрей так и не получил.

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Екатерина Подвигина
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