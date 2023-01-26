Сербия заявила о некорректности присоединения к санкциям против России

Глава МИД Сербии Дачич заявил о некорректности присоединения к санкциям против России

Белград считает некорректным присоединение к антироссийским санкциям, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Его цитирует ТАСС.

«Для Сербии было бы некорректно вводить санкции против России, это нанесло бы вред нашим интересам», — сказал глава сербского МИД журналистам в ходе своего официального визита в Турцию.

По словам министра, отказ Сербии присоединиться к санкционной политике Запада против России мотивирован общими для Москвы и Белграда экономическими интересами, а также поддержкой Кремля по вопросам урегулирования косовского вопроса.

Ранее сербский президент Александр Вучич рассказал, что Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями за позицию Белграда по России.