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08:01, 26 января 2023Ценности

Девушка похудела на 18 килограммов и удивила подписчиков изменившейся грудью

Блогерша София похудела на 18 килограммов и показала фигуру с уменьшившимся размером груди

Кадр: @sophiamastt

Блогерша София (фамилия неизвестна) удивила подписчиков резко изменившимся размером груди после похудения. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Сначала юзерша с никнеймом sophiamast продемонстрировала свою фигуру до трансформации. Так, героиня материала предстала перед подписчиками в бежевом кардигане, частично обнажающем ее крупную грудь. «Это я перед тем, как похудела на 40 фунтов (18,1 килограмма)», — подписала видео она.

Затем София показала результат похудения. На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в черном спортивном топе и лосинах. В ролике видно, что бюст героини публикации стал значительно меньше. «Моя грудь покинула чат», — посетовала девушка.

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Зрители удивились изменениям в фигуре девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я не верю в это! Вы наверняка сделали операцию по ее уменьшению», «Раньше вы выглядели в сто раз лучше, стройность идет не всем», «Прости, но до трансформации ты выглядела просто потрясающе», «Вы наверняка перенесли операцию», «То, что ты с собой сделала, — просто преступление», — высказались они.

Ранее в январе жительница Вашингтона, США, Наталья Мастерман сбросила 40 килограммов и показала результат. Так, на размещенных кадрах она предстала перед камерой в облегающих синих шортах и спортивном бюстгальтере. В ролике видно, что на теле юзерши отсутствуют жировые складки и целлюлит.

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Екатерина Ештокина
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