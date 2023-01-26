Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 26 января 2023Мир

Генсек НАТО высказался об обучаемости бойцов ВСУ на фоне передачи танков Киеву

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что бойцы ВСУ справятся с управлением западными танками

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские военные смогут справиться с управлением танками, которые страны НАТО передадут Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает CNN.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали себя умелыми и способными в обращении с техникой и оружием, которое предоставили союзники по НАТО. «И я абсолютно уверен в том, что они могут поступить так же с основными боевыми танками из стран — союзниц НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что украинским военным во время обучения обращению с западными танками пригодится опыт в управлении советским вооружением.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приступят к обучению Вооруженных сил Украины обращению, логистике и обслуживанию американских танков Abrams в кратчайшие сроки. «Поставка этих танков займет время — время, которое мы используем, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону», — заявил американский лидер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали последствия передачи западных танков Украине
Под Москвой на берегу реки нашли заряженный реактивный пехотный огнемет
Умер знаменитый в детстве актер Лэнс Кервин
Появился список погибших в аварии с микроавтобусом и фурой на российской трассе
Генсек НАТО высказался об обучаемости бойцов ВСУ на фоне передачи танков Киеву
IBM уволит тысячи человек
В Киеве снова произошли взрывы
В России оценили влияние поставок танков Киеву на цели СВО
В России назвали условия расширения границ спецоперации
Молодая жена Гогена Солнцева сообщила СМИ о его смерти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.