Генсек НАТО высказался об обучаемости бойцов ВСУ на фоне передачи танков Киеву

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что бойцы ВСУ справятся с управлением западными танками

Украинские военные смогут справиться с управлением танками, которые страны НАТО передадут Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает CNN.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали себя умелыми и способными в обращении с техникой и оружием, которое предоставили союзники по НАТО. «И я абсолютно уверен в том, что они могут поступить так же с основными боевыми танками из стран — союзниц НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что украинским военным во время обучения обращению с западными танками пригодится опыт в управлении советским вооружением.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приступят к обучению Вооруженных сил Украины обращению, логистике и обслуживанию американских танков Abrams в кратчайшие сроки. «Поставка этих танков займет время — время, которое мы используем, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону», — заявил американский лидер.

