Тело подростка нашли в квартире в Москве

На северо-востоке Москвы в квартире нашли тело 16-летнего подростка

В квартире на северо-востоке Москвы нашли тело подростка. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, 16-летнего россиянина нашли мертвым на проспекте Мира. Предварительно, причиной его смерти стало самоубийство. Других подробностей о произошедшем пока нет.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Верхней Пышме под Екатеринбургом 15-летнего подростка нашли мертвым в родительской квартире. Его тело обнаружил младший брат, который вернулся с тренировки.