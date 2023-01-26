Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 26 января 2023Мир

Ответ Путина на теракты подорвал власть Зеленского

Разведчик из США Риттер: решение Путина после терактов Украины подорвало власть Зеленского

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reutres

Ответ российских властей на теракты Киева в рамках военного конфликта подрывают власть президента Украины Владимира Зеленского. Силу российских решений признал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.

«Украинская экономика разорвана в клочья. Если бы Соединенные Штаты не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой помощи, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы в одночасье. И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена», — сказал он.

По его словам, политика российского лидера Владимира Путина по ликвидации украинской энергосистемы это приводит не только к обвалу экономики Киева, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского. Риттер также заявил о росте борьбы за украинскую власть и многочисленные интриги среди высшего руководства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков
В Подмосковье откроется магазин с кроссовками Reebok
Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу из-за проблем с сердцем
Психолог перечислила признаки обреченных на провал отношений
Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО
Израиль призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана
США не смогли наказать саудитов за сокращение нефтедобычи
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона об отмене публикаций деклараций
Россиянина нашли мертвым в съемной комнате в Таиланде
Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.