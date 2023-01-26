Spectator: Украина после завершения конфликта останется коррумпированной и бедной страной

Даже благоприятный сценарий развития Украины после завершения военного конфликта не позволит стране преодолеть коррупцию и бедность. Перспективы Украины после окончания боевых действий оценил обозреватель британского журнала The Spectator Мэттью Пэррис.

По мнению автора статьи, Запад нарисовал себе красивую картину украинской политической жизни, однако она имеет мало общего с реальностью. Он охарактеризовал Украину как «очень бедную страну, далекую от современного демократического западного государства». При этом, по словам обозревателя, президентство Владимира Зеленского вряд ли приведет к истреблению коррупции в политических и предпринимательских кругах.

Пэррис также отметил, что еще до начала спецоперации украинская промышленность была «ржавой и устаревшей». На фоне этого восстановление разрушенной инфраструктуры страны станет «огромной головной болью», считает он.

Автор также усомнился, что Украина сможет выстоять в условиях свободной рыночной конкуренции без внушительной помощи от западных стран. При этом, как считает Пэррис, симпатии жителей этих стран к Украине могут испариться, как только станет очевидна необходимость выделять средства из бюджета на ее восстановление. Кроме того, при ускоренной процедуре вступления Украины в Евросоюз западные страны могут не справиться с притоком миллионов переселенцев.

В декабре 2022 года колумнист The Spectator Роберт Сервис раскритиковал президента США Джо Байдена за поощрение вступления Украины в НАТО. По его словам, предпринимая такие действия, президент США не принял никаких мер предосторожности против возможной негативной реакции России.