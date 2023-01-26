69-я параллель
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09:56, 26 января 202369-я параллель

Работу атомного ледокола сняли на видео «от первого лица»

Помощник капитана атомного ледокола «Урал» Рожин показал работу судна «от первого лица»

Третий помощник капитана атомного ледокола «Урал» Ян Рожин показал на видео колку льда толщиной до полутора метров для помощи прохода другого судна. Снятые «от первого лица» кадры опубликованы в Telegram-канале «Атомфлот».

На выложенной записи процесс показан в ускоренной съемке. Судно двигается сквозь льды уверенно, но на сложных участках из-за толщины льда ему требуется совершить несколько ударов, ради которых судно двигается вперед-назад.

Работа велась в сложные погодные условия — в районе Енисейского залива, где работало судно, температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, а скорость ветра составляла около 30 метров в секунду.

Ранее на Новой Земле белый медведь пришел к атомному ледоколу «Урал», чтобы посмотреть на него и попал на видео.

Валерий Розенберг
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