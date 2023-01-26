В Москве задержали ломившегося ночью в военкомат пьяного дебошира

В Москве задержали мужчину, ломившегося в военкомат и просившего отправить его в зону СВО

В Москве полицейские задержали 46-летнего пьяного мужчину, ломившегося в военкомат. Об этом в четверг, 26 января, сообщает Telegram-канал издания Baza.

По его данным, ночью фигурант пришел к зданию Перовского военкомата. Он захотел войти, но ворота были закрыты. Тогда дебошир попытался пролезть на территорию. Вскоре по вызову приехали правоохранители и задержали мужчину.

Он рассказал, что выпил и решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Однако стражи порядка отправили задержанного на освидетельствование и выписали протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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