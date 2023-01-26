В «Яндексе» прокомментировали сообщения об утечке данных сервисов компании

«Яндекс» начал внутреннее расследование в связи с утечкой фрагментов исходного кода

Представители «Яндекса» прокомментировали сообщения об утечке данных сервисов компании. В пресс-службе заявили, что начали внутреннее расследование, пишет «Интерфакс».

«Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория (инструмента для хранения кода и работы с ним — прим. "Ленты.ру"). Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса"», — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент проводят внутреннее расследование о причинах утечки фрагментов исходного кода. Там также заверили, что угрозы для данных пользователей «Яндекса» или работоспособности сервисов компании нет.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что фрагменты исходного кода попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников «Яндекса». Другие подробности он не привел.

Ранее 26 января на сайте «Хабр», посвященном новостям из мира IT-технологий, появилась информация об утечке исходных кодов и сопутствующих им данных множества сервисов и программ «Яндекса». Утверждалось, что общий объем архивов составляет более 44,7 гигабайта.