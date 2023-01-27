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20:37, 27 января 2023Бывший СССР

Лукашенко предложил Жапарову укрепить безопасность

Белорусский лидер Лукашенко предложил киргизскому коллеге Жапарову укрепить безопасность

Фото: МИД РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с 30-летием со дня подписания Устава СНГ и подчеркнул, как важно укрепить региональную безопасность. Об этом пишет пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко также подчеркнул, что «деятельность объединения приобретает особое значение» в последнее время, и предложил консолидировать усилия, чтобы укрепить региональную безопасность. Белорусский политик пожелал доброго здоровья, счастья и успехов в созидательном труде.

В начале декабря 2022 года Лукашенко, посещая саммит Евразийского экономического союза, едва не опоздал на встречу глав государств. Он объяснил, что это произошло из-за заглохшего автомобиля Mercedes. Президент Киргизии лично встретил Лукашенко и успокоил коллегу, заверив, что тот пришел вовремя.

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Алевтина Запольская
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