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17:33, 27 января 2023Мир

Испания назвала сроки отправки танков Leopard Украине

Глава Минобороны Испании Роблес: танки Leopard прибудут на Украину весной

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство Испании планирует направить танки Leopard Украине уже этой весной, однако количество боевых машин пока не уточняется. Сроки поставок назвала министр обороны королевства Маргарита Роблес, цитату приводит РИА Новости.

«Речь идет не только об отправке машин, но также о подготовке экипажей и техническом обслуживании», — подчеркнула она.

По мнению главы Минобороны Испании, до этого Киеву не потребуются танки, это время потратят на обучение военных.

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам ранее также заявил, что страна направит танки Украине. Он подчеркнул, что Осло займется обучением Вооруженных сил Украины и направит республике дополнительное финансирование.

Решение ряда стран НАТО о поставках Украине танков было принято после того, как соответствующий шаг одобрила Германия (ФРГ тоже отправит Киеву 14 танков). Зампред России при ООН Дмитрий Полянский считает, что Берлин сделал выбор в пользу эскалации конфликта с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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