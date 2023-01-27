В Норвегии поддержали возвращение россиян на международные турниры

Глава комитета спортсменов Норвегии Якобсен выступила за возвращение россиян на турниры

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен выступила за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщает NRK.

По информации источника, Якобсен заявила об этом на заседании Международного олимпийского комитета (МОК). Бывшая спортсменка посчитала, что атлетов не нужно отстранять от соревнований на основании их национальности.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.