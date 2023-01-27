Белый дом ответил на вопрос о возможности отправки Украине истребителей

Белый дом заявил, что пока не может прокомментировать отправку Украине истребителей

США пока не могут прокомментировать поставки Украине современных истребителей, произведенных на Западе. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон все равно обсуждает этот вопрос с Киевом. Цитату приводит РИА Новости.

«У меня нет на этот счет никаких заявлений. При этом могу сказать, что мы постоянно поддерживаем диалог с украинцами о том, какая помощь им нужна в данный момент, и предоставляем именно то, что им нужно», — отметил он.

США и Германия 25 января объявили о решении отправить Киеву танки. Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Теперь, как сообщается, украинские чиновники уговаривают западные страны передать Киеву боевые самолеты. Пока страны Евросоюза и США не приняли соответствующее решение по этому вопросу.