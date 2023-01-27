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17:00, 27 января 2023Мир

Белый дом ответил на вопрос о возможности отправки Украине истребителей

Белый дом заявил, что пока не может прокомментировать отправку Украине истребителей

Фото: Joseph T. Miller / U.S. Navy / Reuters

США пока не могут прокомментировать поставки Украине современных истребителей, произведенных на Западе. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон все равно обсуждает этот вопрос с Киевом. Цитату приводит РИА Новости.

«У меня нет на этот счет никаких заявлений. При этом могу сказать, что мы постоянно поддерживаем диалог с украинцами о том, какая помощь им нужна в данный момент, и предоставляем именно то, что им нужно», — отметил он.

США и Германия 25 января объявили о решении отправить Киеву танки. Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Теперь, как сообщается, украинские чиновники уговаривают западные страны передать Киеву боевые самолеты. Пока страны Евросоюза и США не приняли соответствующее решение по этому вопросу.

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Виктория Кондратьева
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