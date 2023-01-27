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18:43, 27 января 2023Ценности

Девушка сделала ботокс и осталась с внешностью Сквидварда

Блогерша Изабель Люкс потеряла способность хмуриться после инъекций ботокса

Кадр: @isabelle.lux

Блогерша Изабель Люкс захотела омолодиться с помощью инъекций ботокса и осталась с внешностью героя из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике юзерша с никнеймом @nicki_andrea рассказала, что потеряла способность хмуриться после последнего визита к косметологу. «Если вы хотели сделать ботокс, то вот вам знак передумать», — пожаловалась девушка в описании к посту.

На опубликованных кадрах видно, что в области лба Люкс полностью отсутствуют морщины, при этом ее лицо утратило былую подвижность. «Посмотрите, сейчас я злюсь, но мои мышцы просто недвижимы. Теперь я похожа на Cквидварда», — посетовала инфлюэнсерша.

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Подписчики, в свою очередь, поддержали героиню публикации и поделились похожим опытом в комментариях под постом. «Косметолог вас испортил», «Мне так жаль, что с вами это произошло!», «У меня было примерно так же, но через пару недель должно стать лучше», «Я думаю, что нужно немного подождать», — высказались они.

Ранее блогерша Микаила Бейлисс самостоятельно вколола себе ботокс в каждую часть лица и удивила подписчиков реакцией. Сначала 31-летняя женщина нарисовала специальным белым карандашом точки, в которые она планировала ввести препарат. Затем Бейлисс ввела ботокс в ранее определенные участки лица с помощью специального косметологического шприца.

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Екатерина Ештокина
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