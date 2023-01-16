Женщина самостоятельно ввела ботокс в каждую часть лица и удивила подписчиков

Блогерша Микаила Бейлисс ввела себе ботокс в области лба и губ и удивила подписчиков

Блогерша Микаила Бейлисс самостоятельно вколола себе ботокс в каждую часть лица и удивила подписчиков реакцией. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Сначала 31-летняя женщина нарисовала специальным белым карандашом точки, в которые она планировала ввести препарат. В частности, она отметила область лба, губ, глаз, подбородка и носа. Затем Бейлисс ввела ботокс в ранее определенные участки лица с помощью специального косметологического шприца. На опубликованных кадрах видно, что процедура прошла для инфлюэнсерши безболезненно.

Подписчики удивились поступку юзерши, о чем написали в комментариях под публикацией, которая стала вирусной и набрала множество просмотров. «Вы даже не вздрогнули», «Когда я делала ботокс, я чуть не плакала», «Я бы на видео выглядела не так уверенно», — высказывались они.

В декабре 2022 года блогерша Джози Аплин сделала ботокс у косметолога и попала в больницу из-за сильного отека на лице. На опубликованных кадрах юзерша с никнеймом josiecatexplinx предстала перед подписчиками с красными опухшими щеками и глазами, из-за чего ей пришлось вызвать скорую помощь.