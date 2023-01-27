Бразилия отказалась поставлять Германии снаряды для танков Leopard

Folha de Sao Paulo: да Силва отказался поставлять ФРГ снаряды для Leopard на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва ответил отказом Германии на просьбу поставить снаряды для танков Leopard. Отмечается, что данное решение было принято с целью сохранения нейтралитета страны, сообщает газета Folha de Sao Paulo.

«Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине», — пишет издание.

По данным газеты, его отказ от передачи боеприпасов ФРГ связан с желанием сохранить нейтралитет Бразилии, а также не провоцировать Россию.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии необходимо пополнить свои запасы военной техники, в том числе заменить 14 танков Leopard, отправляемых на Украину. Он отметил, что в краткосрочной перспективе страна не в состоянии покрыть потребности своей армии.