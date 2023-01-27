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21:08, 27 января 2023Мир

Бразилия отказалась поставлять Германии снаряды для танков Leopard

Folha de Sao Paulo: да Силва отказался поставлять ФРГ снаряды для Leopard на Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва ответил отказом Германии на просьбу поставить снаряды для танков Leopard. Отмечается, что данное решение было принято с целью сохранения нейтралитета страны, сообщает газета Folha de Sao Paulo.

«Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине», — пишет издание.

По данным газеты, его отказ от передачи боеприпасов ФРГ связан с желанием сохранить нейтралитет Бразилии, а также не провоцировать Россию.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии необходимо пополнить свои запасы военной техники, в том числе заменить 14 танков Leopard, отправляемых на Украину. Он отметил, что в краткосрочной перспективе страна не в состоянии покрыть потребности своей армии.

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Марина Совина
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