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10:20, 27 января 2023Силовые структуры

В Москве задержали мужчину за убийство 27-летнего россиянина в 2012 году

В Москве задержали мужчину, расстрелявшего 27-летнего россиянина в кафе 11 лет назад

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве задержали мужчину за убийство 27-летнего россиянина, совершенное 11 лет назад. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 сентября 2012 года в кафе на улице Красного Маяка нашли тело потерпевшего с огнестрельными ранениями. На тот момент установить личность нападавшего не удалось.

Выяснилось, что фигурант застрелил жертву, ему предъявили обвинения по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») УК РФ. Он уже был судим ранее. В настоящий момент решается вопрос об аресте.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали рецидивиста, задушившего женщину и зарезавшего ее сына в 1999 году.

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Екатерина Власова
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