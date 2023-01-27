Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:16, 27 января 2023Среда обитания

Названы риски дарения квартир

Юрист Спиридонова: владелец рискует лишиться последнего имущества при дарении квартиры

Фото: Scott Graham / Unsplash

При оформлении договора дарения жилья у собственника есть риски лишиться последнего имущества. Главные опасности такого способа передачи имущества назвали опрошенные РБК юристы.

Дело в том, что после регистрации документа даритель лишается всех прав на эту недвижимость. Как поясняют юристы, договор обычно заключают при жизни дарителя и часто он подразумевает устное согласие на проживание бывшего владельца в переданной квартире. Однако нередко подобные договоренности не соблюдаются — это приводит к зачастую безуспешным судебным разбирательствам.

«Если договор дарения содержал обещание передать одаряемому вещь в будущем (то есть до регистрации перехода права собственности на квартиру), то здесь бывают риски для дарителя лишиться чуть ли не последнего имущества», — предупредила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Материалы по теме:
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна. Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна.Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
17 января 2023
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023

В этом случае, по словам специалистки, закон может быть на стороне бывшего собственника — даритель вправе отказаться от исполнения договора, если после заключения договора его имущественное или семейное положение либо состояние здоровья изменилось настолько, что исполнение соглашения в новых условиях приведет к существенному снижению уровня жизни. «Однако такие существенные изменения необходимо доказать. При этом, такой отказ (с соблюдением требований закона) не требует возмещения убытков одаряемому», — пояснила Спиридонова.

Эксперты также рассказали, кому нельзя дарить недвижимость. Дарственную запрещено заключать между коммерческими организациями, госслужащими и работниками отдельных организаций (медицинские, образовательные учреждения) при условии, что стоимость договора превышает три тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали главные риски при покупке квартир. Одним из таких оказалась покупка квартиры в новостройке в ипотеку по околонулевой ставке — так владелец жилья рискует потерять деньги при ее последующей продаже из-за изначально завышенной стоимости. Россиян также предупредили о риске купить квартиру с недостатками. Раньше в таком случае покупатель мог не подписывать акт и требовать устранить проблемы и выплатить компенсацию. Согласно новым правилам, жильцы имеют право только требовать от застройщика устранить недостатки в течение 60 дней.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
LVMH подсчитал убытки после ухода Sephora из России
Командир «Ахмата» заявил о завершении окружения Артемовска
Британский полковник предрек успех армии России на востоке Украины
Сообщения о нехватке в США танков Abrams назвали дезинформацией
Стилист рассказала о правилах покупок во время распродаж
Появились подробности о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова
Стало известно о потерях подкреплений ВСУ на подступах к Артемовску
Польша призвала Запад поставлять Украине наступательное вооружение
Мужчина по ошибке отсидел 23 года за чужое преступление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.