Названы риски дарения квартир

Юрист Спиридонова: владелец рискует лишиться последнего имущества при дарении квартиры

При оформлении договора дарения жилья у собственника есть риски лишиться последнего имущества. Главные опасности такого способа передачи имущества назвали опрошенные РБК юристы.

Дело в том, что после регистрации документа даритель лишается всех прав на эту недвижимость. Как поясняют юристы, договор обычно заключают при жизни дарителя и часто он подразумевает устное согласие на проживание бывшего владельца в переданной квартире. Однако нередко подобные договоренности не соблюдаются — это приводит к зачастую безуспешным судебным разбирательствам.

«Если договор дарения содержал обещание передать одаряемому вещь в будущем (то есть до регистрации перехода права собственности на квартиру), то здесь бывают риски для дарителя лишиться чуть ли не последнего имущества», — предупредила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

В этом случае, по словам специалистки, закон может быть на стороне бывшего собственника — даритель вправе отказаться от исполнения договора, если после заключения договора его имущественное или семейное положение либо состояние здоровья изменилось настолько, что исполнение соглашения в новых условиях приведет к существенному снижению уровня жизни. «Однако такие существенные изменения необходимо доказать. При этом, такой отказ (с соблюдением требований закона) не требует возмещения убытков одаряемому», — пояснила Спиридонова.

Эксперты также рассказали, кому нельзя дарить недвижимость. Дарственную запрещено заключать между коммерческими организациями, госслужащими и работниками отдельных организаций (медицинские, образовательные учреждения) при условии, что стоимость договора превышает три тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали главные риски при покупке квартир. Одним из таких оказалась покупка квартиры в новостройке в ипотеку по околонулевой ставке — так владелец жилья рискует потерять деньги при ее последующей продаже из-за изначально завышенной стоимости. Россиян также предупредили о риске купить квартиру с недостатками. Раньше в таком случае покупатель мог не подписывать акт и требовать устранить проблемы и выплатить компенсацию. Согласно новым правилам, жильцы имеют право только требовать от застройщика устранить недостатки в течение 60 дней.

