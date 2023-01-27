Дочь Джонни Деппа снялась обнаженной

Актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась обнаженной в гримерке

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп поделилась с подписчиками откровенным фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради опубликовала в сторис снимок, на котором запечатлена без одежды и белья, прикрыв обнаженную грудь эмодзи в виде спирали.

На размещенном кадре видно, что она снялась в гримерной комнате во время подготовки к съемкам в телесериале «Кумир». Так, визажисты оформили на ее глазах черные графичные стрелки, нанесли на щеки румяна, а на губы — нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы манекенщицы в легкие локоны.

В ноябре 2022 года Лили-Роуз Депп приняла участие в съемке для журнала Elle, примерив откровенные образы. Знаменитость позировала перед фотографом в нескольких нарядах, в том числе в черном нижнем белье со стразами, а также в серой футболке, кожаной куртке и красных трусах.