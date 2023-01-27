Двое российских детей погибли при пожаре в частном доме

В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в деревне Сорты

В Иркутской области в двухквартирном жилом доме произошел пожар, погибли двое детей. Об сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

По данным министерства, соседи вынесли из горящего здания двух детей без сознания и пытались их спасти. Погибшими оказались дети шести и четырех лет. О судьбе их родителей ничего не сообщается.

Пожарные тушили возгорание в течение получаса, его площадь составила 45 квадратных метров. Причину пожара выяснит оперативная группа управления МЧС по Иркутской области. Проводится проверка.

Ранее в Якутии в селе Майя Мегино-Кангаласского района при пожаре заживо сгорела семья из трех человек. Тушение возгорания было осложнено низкой температурой воздуха и обрушением кровли здания. Дом, где распространился огонь, оказался поврежден по всей площади.