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22:12, 27 января 2023Мир

Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете для сдерживания ненависти и лжи

Генсек ООН Гутерриш призвал ввести ограничения в интернете для сдерживания ненависти и лжи
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Lev Radin/ Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести ограничения в интернете для сдерживания ненависти и лжи. Его слова приводит РИА Новости.

Генсек, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв холокоста обратился к тем, кто имеет влияние в информационном поле: политикам, регуляторам, средствам массовой информации, гражданскому обществу и правительствам.

«Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи», — подчеркнул Гутерриш.

Он также призвал принять кодекс поведения для обеспечения целостности публичной информации, чтобы люди могли основываться на фактах, а не на выдумках. Политик добавил, что старой ненависти нельзя позволять находить новые выходы на цифровые площадки.

Ранее Гутерриш заявил, что неонацизм можно назвать главной внутренней угрозой для некоторых стран. Также генсек отметил, что антисемитизм наблюдается повсеместно и «находится на рекордно высоком уровне», согласно опросам.

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Марина Совина
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