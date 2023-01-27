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14:10, 27 января 2023Бывший СССР

Захарова нашла ответственного за принятие решений в Киеве

Захарова: слова Байдена о контрнаступлении ВСУ указывают, что решения в Киеве принимает он

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к контрнаступлению, подтверждают, что решения в Киеве принимает не президент республики Владимир Зеленский, убеждена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова прозвучали на брифинге, трансляция ведется на YouTube.

«Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США», — такое объяснение нашла Захарова.

Слова Байдена о контрнаступлении ВСУ прозвучали после объявления о поставках на Украину 31 танка Abrams в рамках нового пакета военной помощи Вашингтона. В него также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

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Алевтина Запольская
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