Автор Junge Welt Лаутербах сравнил Зеленского со старухой из сказки Пушкина

Обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt сравнил президента Украины Владимира Зеленского с персонажем «Сказки о рыбаке и рыбке» русского писателя Александра Пушкина.

Автор материала рассказал, что в Германии и во всей Европе эта притча тоже повествует о старом рыбаке и его жене, которой всего было мало и она требовала все больше и больше. «До тех пор, пока, наконец, у золотой рыбки не лопнуло терпение, и она не оставила ненасытную женщину ни с чем», — напомнил Лаутербах, сравнив Зеленского с надоедливым соседом, который постоянно просит что-то одолжить.

Обозреватель считает, что Украина, понадеявшись на вступление в Евросоюз (ЕС), может оказаться у разбитого корыта — разоренной и полностью зависимой от чужой воли. Он пояснил, что в результате Западу не удастся добиться ослабления России, а вступление в ЕС останется для Киева недостижимой мечтой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от НАТО чего-то большего, нежели периодические заявления об «открытых дверях» для вступления в альянс.