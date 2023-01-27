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12:03, 27 января 2023Бывший СССР

Бывшая временная поверенная в делах США на Украине стала послом страны в Армении

Бывшая глава посольства США на Украине Квин приняла присягу в качестве посла в Армении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Бывшая временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин стала послом страны в Армении. Об этом сообщает Arminfo.

Отмечается, что Квин приняла присягу в качестве посла США в Ереване. На мероприятии присутствовала заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зейя.

Квин была выдвинута на этот пост в июле 2022 года. В декабре ее кандидатуру утвердил Конгресс США. Квин займет место Линн Трейси, которая уже заняла пост посла страны в России.

С января 2020 года Квин занимала пост временной поверенной в делах США на Украине. За несколько недель до начала российской военной операции в стране посольство, которое она возглавляла, переехало на Западную Украину. Несколько месяцев сотрудники диппредставительства провели в Польше, а затем Квин вернулась во Львов.

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Алевтина Запольская
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