Бывшая временная поверенная в делах США на Украине стала послом страны в Армении

Бывшая глава посольства США на Украине Квин приняла присягу в качестве посла в Армении

Бывшая временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин стала послом страны в Армении. Об этом сообщает Arminfo.

Отмечается, что Квин приняла присягу в качестве посла США в Ереване. На мероприятии присутствовала заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зейя.

Квин была выдвинута на этот пост в июле 2022 года. В декабре ее кандидатуру утвердил Конгресс США. Квин займет место Линн Трейси, которая уже заняла пост посла страны в России.

С января 2020 года Квин занимала пост временной поверенной в делах США на Украине. За несколько недель до начала российской военной операции в стране посольство, которое она возглавляла, переехало на Западную Украину. Несколько месяцев сотрудники диппредставительства провели в Польше, а затем Квин вернулась во Львов.