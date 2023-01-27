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14:17, 27 января 2023Путешествия

Грузчик показал процесс погрузки вещей в самолет и восхитил пользователей сети

Сотрудник аэропорта на видео загрузил багажный отсек и восхитил пользователей сети

Сотрудник аэропорта показал процесс погрузки вещей в багажный отсек самолета и восхитил пользователей сети. Видео появилось в аккаунте @passengershaming, который делится забавными и интересными ситуациями в воздушных судах, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек, находясь внутри грузового отсека, стоит на коленях и аккуратно складывает чемоданы и посылки с ленты транспортера в самолет. «Как выглядит ваш багаж, загруженный в брюхо самолета», — подписан ролик, набравший более 9,9 тысячи лайков.

В комментариях под публикацией подписчики сообщества поблагодарили грузчика за тяжелую и аккуратную работу. «Какой нелегкий труд! Надеюсь, что он хорошо оплачивается», «Выглядит так, будто это совсем нелегкая работа», «Этот парень физически очень силен и как серьезно подходит к делу», «Он наверняка смог бы обыграть меня в тетрис. Классная работа», — писали они.

Ранее небрежное обращение грузчиков с багажом пассажиров рейса национальной авиакомпании Австралии Qantas попало на камеру и вызвало возмущение в сети. На кадрах видно, как при выгрузке вещей трое сотрудников наземных служб аэропорта Мельбурна берут чемоданы и, подбрасывая их высоко в воздух, со смехом швыряют на конвейерную ленту.

Валентина Процкова
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