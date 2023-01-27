Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана

МИД Азербайджана вызвал посла Ирана Мусави после нападения на посольство

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана вызвало посла Ирана в стране Сейеда Аббаса Мусави в связи с нападением на азербайджанское дипломатическое представительство, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным МИД Азербайджана, 27 января неизвестный ворвался на пост охраны посольства республики в столице Ирана Тегеране и начал стрелять из автомата Калашникова, ранив двоих охранников дипведомства.

Вскоре в азербайджанском дипломатическом ведомстве обвинили Иран в бездействии в вопросе безопасности дипломатов. В ведомстве утверждают, что предупреждали Тегеран о поступающих посольству угрозах.