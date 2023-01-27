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14:25, 27 января 2023Бывший СССР

Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана

МИД Азербайджана вызвал посла Ирана Мусави после нападения на посольство
Здание МИД Азербайджана в Баку

Здание МИД Азербайджана в Баку. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана вызвало посла Ирана в стране Сейеда Аббаса Мусави в связи с нападением на азербайджанское дипломатическое представительство, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным МИД Азербайджана, 27 января неизвестный ворвался на пост охраны посольства республики в столице Ирана Тегеране и начал стрелять из автомата Калашникова, ранив двоих охранников дипведомства.

Вскоре в азербайджанском дипломатическом ведомстве обвинили Иран в бездействии в вопросе безопасности дипломатов. В ведомстве утверждают, что предупреждали Тегеран о поступающих посольству угрозах.

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Василий Мека
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