Лжегенералу ГРУ запросили срок за попытку рейдерского захвата активов убитого

«Ъ»: прокурор запросил сроки до 12 лет фигурантам дела о захвате активов убитого Минеева

В Тушинском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу о попытке рейдерского захвата активов стоимостью девять миллиардов рублей застреленного в Подмосковье в 2014 году основателя компаний «Партия» и «Домино» Александра Минеева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил срок от 6 до 12 лет лишения свободы пятерым фигурантам дела. Среди них адвокаты погибшего бизнесмена Сергей Боголюбский и Камиль Казиев, Юлия Егорова, работавшая начальником юридической службы Минеева, бывший военнослужащий, представлявшийся генералом ГРУ Дмитрий Куриленко и его водитель Омар Сулейманов.

Прокурор назвал доказанной их вину в особо крупном мошенничестве. Обвинение утверждает, что фигуранты переоформили компании Минеева на подконтрольные фирмы. Организатором преступной схемы следствие считает предпринимателя Бориса Караматова, ранее работавшего на Минеева. Он организовал убийство бизнесмена, чтобы скрыть рейдерский захват его активов. Минеева расстреляли на перекрестке в подмосковном Королеве в 2014 году.

На следствии Караматов полностью признал вину. Помимо эпизода с активами Минеева ему вменяется организация вооруженного нападения на банк «Металлург», которое совершили бойцы спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» под видом оперативных мероприятий для хищения 134 миллиона рублей.