Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 27 января 2023Силовые структуры

Лжегенералу ГРУ запросили срок за попытку рейдерского захвата активов убитого

«Ъ»: прокурор запросил сроки до 12 лет фигурантам дела о захвате активов убитого Минеева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тушинском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу о попытке рейдерского захвата активов стоимостью девять миллиардов рублей застреленного в Подмосковье в 2014 году основателя компаний «Партия» и «Домино» Александра Минеева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил срок от 6 до 12 лет лишения свободы пятерым фигурантам дела. Среди них адвокаты погибшего бизнесмена Сергей Боголюбский и Камиль Казиев, Юлия Егорова, работавшая начальником юридической службы Минеева, бывший военнослужащий, представлявшийся генералом ГРУ Дмитрий Куриленко и его водитель Омар Сулейманов.

Прокурор назвал доказанной их вину в особо крупном мошенничестве. Обвинение утверждает, что фигуранты переоформили компании Минеева на подконтрольные фирмы. Организатором преступной схемы следствие считает предпринимателя Бориса Караматова, ранее работавшего на Минеева. Он организовал убийство бизнесмена, чтобы скрыть рейдерский захват его активов. Минеева расстреляли на перекрестке в подмосковном Королеве в 2014 году.

На следствии Караматов полностью признал вину. Помимо эпизода с активами Минеева ему вменяется организация вооруженного нападения на банк «Металлург», которое совершили бойцы спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» под видом оперативных мероприятий для хищения 134 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
ООН призвала Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
Машина министра обороны Эстонии насмерть сбила лося
Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за фиктивную прописку
Российского пятиклассника нашли мертвым с предсмертной запиской
Лжегенералу ГРУ запросили срок за попытку рейдерского захвата активов убитого
Раскрыты подробности задержания главы IT-управления российской таможни
Ушедший из семьи россиянин потребовал часть выплаты за погибшего в СВО сына
Психолог назвала признаки мужчины с низкой самооценкой
Глава офиса Зеленского обсудил с послами стран G7 совместный с Украиной форум
В московском тоннеле загорелся автомобиль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.