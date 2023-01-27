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19:26, 27 января 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников предложил любителям «кротовухи» отправиться к психиатру

Мясников словами «мракобесие может принимать дикие формы» оценил мем о «кротовухе»

Кадр: alcorithm / YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что его просили ответить на вопрос о приеме «кротовухи» — настойки на мертвом кроте, которая стала популярным мемом в соцсетях. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он предложил любителям этого напитка отправиться к психиатру.

Обсуждая народные средства для ухода за собой, Мясников отметил, что недавно журналисты прислали ему вопрос о возможных последствиях употребления «кротовухи». По словам доктора, он при этом не поверил глазам.

«Мракобесие может принимать совершенно дикие формы. Вы всегда все-таки пропускайте через свой здравый смысл. Вы верите, что вам дохлый крот может помочь? Значит, вам к психиатру», — высказался специалист.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности настойки на тушке крота. Ведомство сообщило, что эти животные часто заражаются глистами и другими паразитами и нередко переносят опасные инфекции. Употребление подобного напитка, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, может привести к тяжелым заболеваниям и смерти.

Мем о «кротовухе» появился благодаря комментарию одного из русскоязычных пользователей Twitter. Он заявил, что пробовал настойку на мертвом кроте, которая на вкус якобы напоминает «спирт с прелой землей после дождя в лиственном лесу». Его рассказ стал популярными и вызвал множество шуток в сети.

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Маргарита Щигарева
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