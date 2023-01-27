Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 27 января 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о создаваемом ВС России напряжении на фронте

Военкор Сладков: ВС России не дает ВСУ поменять конфигурацию сил и создают напряжение

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный корреспондет Александр Сладков рассказал, что в настоящее время инициатива в боевых действиях принадлежит российской армии — войска не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) поменять конфигурацию сил и создают напряжение на разных участках фронта. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.

По его словам, основные бои на данный момент идут в Донбассе. ВС России входят в Угледар, одновременно штурмуя Красногоровку и Новомихайловку, и оттягивают украинские силы на кураховское направление.

«Относительно недавно инициативой владели ВСУ. Они заставляли нас перемещать резервы то туда, то сюда. Мы тот период выстояли. Теперь мы так насытили боевые порядки, что нам не надо ничего и никого перебрасывать, сил и людей для железной обороны хватает», — пояснил военкор.

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Кроме того, интенсивные бои наблюдаются в Артемовске (украинское название Бахмут), а на участке Кременевка — Сватово российские военные успели создать плотную, многослойную линию обороны, заключил Сладков.

Ранее в распоряжении военкоров появились кадры боев на севере Луганской народной республики. По их данным, бойцы Воздушно-десантных войск ехали по трассе и в какой-то момент заметили в лесу движение — журналисты предположили, что там могла находиться диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
Военкор объяснил переброску сил ВСУ в Угледар
Полиция показала на видео поливавшего из шланга платформу метро россиянина
Ужаленного ядовитой медузой трехлетнего мальчика спасли от ампутации в Москве
Американский беспилотник 18 часов нарезал круги у берегов Крыма
Отбиравшего квартиры у российских ветеранов отдали под суд
В России внепланово повысят акцизы на сигареты и папиросы
Алиев назвал терроризмом нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В ДНР заявили о перекрытии маршрута доставки боеприпасов и перемещения ВСУ
Создана вакцина против смертельно опасного вируса Марбург
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.