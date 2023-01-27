Военкор рассказал о создаваемом ВС России напряжении на фронте

Военкор Сладков: ВС России не дает ВСУ поменять конфигурацию сил и создают напряжение

Военный корреспондет Александр Сладков рассказал, что в настоящее время инициатива в боевых действиях принадлежит российской армии — войска не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) поменять конфигурацию сил и создают напряжение на разных участках фронта. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.

По его словам, основные бои на данный момент идут в Донбассе. ВС России входят в Угледар, одновременно штурмуя Красногоровку и Новомихайловку, и оттягивают украинские силы на кураховское направление.

«Относительно недавно инициативой владели ВСУ. Они заставляли нас перемещать резервы то туда, то сюда. Мы тот период выстояли. Теперь мы так насытили боевые порядки, что нам не надо ничего и никого перебрасывать, сил и людей для железной обороны хватает», — пояснил военкор.

Кроме того, интенсивные бои наблюдаются в Артемовске (украинское название Бахмут), а на участке Кременевка — Сватово российские военные успели создать плотную, многослойную линию обороны, заключил Сладков.

Ранее в распоряжении военкоров появились кадры боев на севере Луганской народной республики. По их данным, бойцы Воздушно-десантных войск ехали по трассе и в какой-то момент заметили в лесу движение — журналисты предположили, что там могла находиться диверсионно-разведывательная группа ВСУ.