В России захотели запретить продажу безникотиновых смесей онлайн

«Известия»: ОПИ призвала Минфин и Минздрав запретить продажу безникотиновых смесей онлайн

Минфин и Минздрав получили письма с призывом запретить на законодательном уровне продажу безникотиновых смесей для кальянов онлайн, как это уже сделано в отношении табачных изделий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Общественную потребительскую инициативу» (ОПИ).

Организация сообщила об исследовании брянского университета им. И.Г. Петровского, в результате которого в смесях был обнаружен не только никотин, но и другие вредные компоненты, в том числе формальдегид и ацетон.

В ОПИ отметили, что производители бестабачных кальянных смесей не указывают состав товара, чтобы увеличить продажи и уйти от действия закона о табачных изделиях. При этом считается, что бестабачные курительные смеси меньше вредят здоровью, чем их никотиновые аналоги. Однако, указывают в организации, потребителям попросту не сообщают о риске рака легких, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, связанных с курением.

В связи с этим ОПИ предлагает отнести бестабачные смеси к подакцизным товарам и распространить на них все ограничения, которые действуют для табачных изделий. Это подразумевает запрет на распространение в интернете, продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах. Инициативу концептуально готовы поддержать в Роспотребнадзоре.

Летом в детском лагере в Абзелиловском районе Башкирии четверо школьников отравились снюсом (некурительный бездымный табак с никотином). В России с 2016 года введен запрет на продажу снюса — за это предусмотрен административный штраф. В стране позднее начали появляться аналоги запрещенного к продаже сосательного табака — бестабачные пакетики с никотином.