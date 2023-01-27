Азиатская страна начнет закупки дешевой российской нефти

The News: Пакистан начнет закупать российскую нефть в апреле

Пакистан начнет импортировать сырую российскую нефть в апреле после согласования сторонами коммерческих условий поставок, заявил министр нефти азиатской страны Мусадик Малик, пишет The News.

Для закупок будет использоваться «валюта, отличная от доллара», отмечает издание. «В марте будут согласованы все коммерческие условия соглашения с Россией, после чего в Пакистан начнет поступать дешевая сырая нефть. Это будет выгодно обеим странам», — заявил Малик.

Стороны также приступили к разработке комплексного плана энергетической безопасности. Сырая нефть, сжиженный природный газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию.

В декабре сообщалось, что представители Пакистана попросили у российских властей скидку на нефть в 30-40-процентов. Москва, по словам источников, ответила, что не может заключить такую сделку, однако пообещала рассмотреть запрос Исламабада. Уже в январе Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов.