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12:42, 20 января 2023Экономика

Россия и Пакистан договорились о поставках нефти

Россия и Пакистан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что поставки будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран. Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта этого года, отметил Шульгинов. Он также рассказал, что страны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики, расширять торговлю энергоресурсами и инвестиции в энергетическую инфраструктуру.

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В декабре издание The News писало, что представители Пакистана попросили у российских властей скидку на нефть в 30-40-процентов. Москва, по словам источников, ответила, что не может заключить такую сделку, однако пообещала рассмотреть запрос Исламабада.

В мае 2021 года Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока». Его могут начать строить в 2023 году, но есть трудности с реализацией проекта.

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Платон Щукин
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