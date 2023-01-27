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23:20, 27 января 2023Мир

Министр обороны ФРГ рассказал о помешавшем ему освоить ЗСУ Gepard русском языке

Министр обороны ФРГ Писториус рассказал, что русский язык помешал ему освоить ЗСУ Gepard
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Frederic Kern/ Globallookpress.com

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Sueddeutsche Zeitung рассказал, что русский язык помешал ему освоить зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard во время службы в бундесвере в 1980 году.

Он отметил, что получил отсрочку по завершении средней школы и начал учиться в сфере торговли. В вооруженные силы ФРГ его призвали в октябре, в то время как обычно призыв проходил к 1 июля. Таким образом будущий глава Минобороны оказался практически единственным среди новобранцев, кто был выпускником средней школы.

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По словам Писториуса, изначально предполагалось, что он получит права на управление грузовиком, а затем станет водителем ЗСУ Gepard. Но потом оказалось, что командир полка ищет себе нового водителя.

«Тот увидел, что я единственный выпускник средней школы и что у меня был экзамен по русскому. Командир также говорил по-русски. Вот почему он захотел, чтобы я стал его водителем», — пояснил министр.

Ранее Писториус заявил, что Германии необходимо пополнить свои запасы военной техники, в том числе заменить 14 танков Leopard, отправляемых на Украину. Он отметил, что в краткосрочной перспективе страна не в состоянии покрыть потребности своей армии.

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Марина Совина
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