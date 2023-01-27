В Лондоне зафиксировали рекордное загрязнение воздуха

The Guardian: в Лондоне зафиксировали сильнейшее с января 2017 года загрязнение воздуха

В одни их выходных дней января 2023 года в Лондоне зафиксировали рекордное за шесть лет загрязнение воздуха. Проблемы связали со сжиганием дров, сообщает The Guardian.

Уровень концентрации загрязнения достиг максимального значения по индексу, введенному правительством Великобритании. До этого подобный высокий уровень вредных частиц фиксировали в январе 2017 года. Более высокие показатели заметили в юго-западных пригородах Лондона.

В Имперском колледже Лондона обнаружили в химическом составе загрязнения частицы сажи. Оказалось, что большая часть из них образуется из-за того, что жители отапливают дома дровами и другим твердым топливом. В среднем за год печи и камины в британских дровах приводят к загрязнению воздуха сильнее, чем выхлопные газы от транспорта.

Ранее группа ученых из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории выяснила, что даже кратковременное влияние загрязненного выхлопными газами воздуха вызывает нарушения в работе мозга.