Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:53, 27 января 2023Среда обитания

В Лондоне зафиксировали рекордное загрязнение воздуха

The Guardian: в Лондоне зафиксировали сильнейшее с января 2017 года загрязнение воздуха

Фото: Kevin Coombs / Reuters

В одни их выходных дней января 2023 года в Лондоне зафиксировали рекордное за шесть лет загрязнение воздуха. Проблемы связали со сжиганием дров, сообщает The Guardian.

Уровень концентрации загрязнения достиг максимального значения по индексу, введенному правительством Великобритании. До этого подобный высокий уровень вредных частиц фиксировали в январе 2017 года. Более высокие показатели заметили в юго-западных пригородах Лондона.

В Имперском колледже Лондона обнаружили в химическом составе загрязнения частицы сажи. Оказалось, что большая часть из них образуется из-за того, что жители отапливают дома дровами и другим твердым топливом. В среднем за год печи и камины в британских дровах приводят к загрязнению воздуха сильнее, чем выхлопные газы от транспорта.

Ранее группа ученых из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории выяснила, что даже кратковременное влияние загрязненного выхлопными газами воздуха вызывает нарушения в работе мозга.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В управделами президента России прокомментировали ЧП с Ми-8 во Внуково
Свалку из цинковых гробов нашли в российском городе
Сосед рассказал о семье покончившего с собой российского пятиклассника
Главу полиции Тегерана сняли с должности из-за нападения на посольство
В Лондоне зафиксировали рекордное загрязнение воздуха
Юлию Тимошенко захотели исключить из партии из-за отдыха в Дубае
Samsung откажется от собственных процессоров
Муж замерзшей в 50-градусный мороз россиянки раскрыл подробности ее гибели
Москвичам назвали идеальный день для катания на лыжах
Памела Андерсон выступила в защиту якобы показавшего ей пенис Тима Аллена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.