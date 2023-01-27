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23:09, 27 января 2023Мир

Трамп обещал защитить США от гиперзвукового оружия

Экс-президент США Трамп обещал создать ПРО для защиты страны от гиперзвукового оружия
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в видеообращении заявил, что если его повторно выберут на пост главы государства в 2024 году, то он создаст систему противоракетной обороны (ПРО). Его слова приводит РИА Новости.

Трамп заявил, что при действующем президенте США Джо Байдене мир стал «намного более опасным». Он назвал возможную третью мировую войну «невиданной катастрофой», поскольку использование ядерного оружия и гиперзвуковых ракет может «за считаные минуты стереть целые города и даже страны».

«Я построю щит для защиты Америки от ракетных атак. У нас будет мир через силу. Он у нас был, и у нас не было войн. Во времена администрации Трампа у нас не было войн — помните об этом», — обещал экс-президент.

Политик также заявил, что намерен работать с Конгрессом и военными лидерами. По его мнению, у США должен быть «непроницаемый купол» защиты граждан, какой есть у Израиля с его системой ПРО «Железный купол».

Ранее Трамп заявил о способности урегулировать конфликт на Украине за сутки. По его мнению, он смог бы добиться этой цели на посту президента США.

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Марина Совина
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