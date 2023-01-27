Российская выпускница рассказала о платившем ученику за обнаженные фото географе

Выпускница школы Новороссийска назвала совращавшего ученика географа открытым и добрым

Россиянка, которая окончила школу в прошлом году, рассказала об учителе географии из образовательного учреждения Новороссийска — он совращал ученика и платил ему за обнаженные фотосессии. Ее рассказ публикует MK.RU.

«Я была шокирована, такой прекрасный учитель, и такие новости... Он всегда объяснял на уроках все понятно и относился к ученикам доброжелательно. Человек очень открытый и добрый», — рассказала выпускница.

Девушка также добавила, что часто приходила к нему исправлять оценки, при этом преподаватель всегда шел навстречу ученикам. Выпускница не замечала за географом подобных интересов, сообщила она, подчеркнув, что до сих пор не верит в то, что это могло случиться.

У учителя, совращавшего школьника, есть жена — она работает завучем в той же школе Новороссийска, утверждает россиянка. У них, по ее словам, есть маленький сын.

Другая старшеклассница, говоря о мужчине, сказала, что все ученики о нем разного мнения. В частности, одна из его учениц посетовала, что за идеально выполненную работу географ мог поставить тройку и иногда кричал на школьников.

О том, что 49-летний учитель географии совращал одного из учеников, стало известно 26 января. Следователи узнали, что мужчина проводил «индивидуальные занятия» на съемной квартире с девятиклассником больше полугода.