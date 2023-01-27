Беременная россиянка потеряла ребенка и получила от врачей плод в банке

Беременная женщина потеряла ребенка и получила от краснодарских врачей плод в банке

В Краснодарском крае врачи отдали женщине плод ее ребенка в банке после того, как она потеряла ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Россиянка в октябре заразилась коронавирусом — ее доставили в Центральную районную больницу с подозрением на пневмонию. Но, по утверждению авторов канала, профильный медик не делал беременной томографию в течение выходных и провел процедуру только в понедельник. Так как состояние женщины ухудшилось, у ее ребенка остановилось сердце.

Предварительно, плод умер от гипоксии, так как ему не хватало кислорода. Муж женщины утверждает, что во время операции по прерыванию беременности его супруга чуть не погибла, а впоследствии долго отходила от наркоза. Супружеская пара уверена, что ребенка можно было спасти. По факту произошедшего следственный комитет начал проверку.

Ранее в Амурской области женщина обвинила врачей в смерти новорожденной дочери. По ее словам, самочувствие младенца ухудшилось после процедуры промывания желудка, которую провели медики.