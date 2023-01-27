Впавшей в кому на Бали туристке оказали помощь после письма российских властей

Впавшую в кому на Бали туристку стали лечить после письма от властей Новосибирской области

Правительство Новосибирской области направило врачам больницы на острове Бали письмо, после которого впавшей в кому российской туристке Елене Новосельцевой впервые оказали полагающуюся медицинскую помощь. Об этом пишет РИА Новости.

Сын пожилой туристки Антон Новосельцев обратился к члену Совета Федерации Александру Карелину с просьбой повлиять на ситуацию. Власти региона нашли способ заставить индонезийских медиков перейти от поддержания жизни женщины к лечению — по словам родственника, буквально на следующий день правительство Новосибирской области направило письмо, в котором гарантировало оплату всех дней нахождения женщины в больнице свыше суммы, покрываемой страховой компанией.

«Когда гарантийное письмо пришло от правительства, прямо в этот же день маму стали по-настоящему лечить. Большая бригада пришла к ней… Папа сказал, что он еще не видел такого ажиотажа вокруг мамы», — поделился Новосельцев.

Супруг Елены в разговоре с сыном предположил, что медики не приступали к лечению, так как ждали «либо оплаты, либо какого-нибудь письма».

Ранее стало известно, что власти Индонезии отказались помогать жительнице Новосибирска Елене Новосельцевой, которая впала в кому на Бали. Сообщалось, что женщину не удалось перевезти обратно в Россию, а срок ее страховки истек — из-за задолженности в несколько миллионов рублей оказание медицинской помощи прекратилось.