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12:13, 27 января 2023Путешествия

В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян

Песков: в Кремле с пониманием относятся к ужесточению миграционных норм в Казахстане

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Кремле относятся к ужесточению миграционных норм в Казахстане с пониманием. Таким образом отмену «визарана» для иностранцев оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит агентство ТАСС.

По мнению Пескова, новые правила въезда в Казахстан для иностранцев не лишают их возможности получать вид на жительство в этой стране. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Москве рассчитывают на соблюдение Астаной прав россиян.

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Пресс-секретарь президента отметил, что стороны остаются в постоянном контакте по этому вопросу. «Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан, — пояснил он. — Для этого просто нужно оформлять вид на жительство, но, безусловно, наши соответствующие власти находятся в контакте».

Ранее в январе сообщалось, что в Казахстане вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания в стране для иностранных граждан. Граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия) смогут находиться в стране до 90 суток в течение одного календарного периода в 180 дней. Въезжать в республику и находиться там до трех месяцев теперь можно будет не более двух раз в год.

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Фариза Бацазова
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